柬埔寨詐騙手法日新月異，日前甚至有人受邀去澎湖做水電工，沒想到一下飛機就在柬埔寨。而近日全球反詐騙組織也分享馬來西亞網友的遭遇，懷疑詐騙集團開始將目標從個人改為群體，想一口氣逮到一群「豬仔」。

女網友發文表示，自己的男友是職業舞者，收到來自柬埔寨某公司的訊息，邀請歌手和舞者來表演，不僅有一萬元美金的酬勞，就連住宿和機票也會由公司全權負責。原PO表示，跨國演出的工作其實對於職業舞者來說稀鬆平常，但看到對方是柬埔寨公司，而聯絡電話卻來自「馬來西亞」，讓她心中的警鈴大響，懷疑「可能一個一個人騙太慢了，現在是騙一群人過去」。

該公司甚至提不出完整的公司資訊與文件，讓原PO更不解的是，柬埔寨當地怎麼可能找不到舞者演出，種種跡象都讓她覺得這個邀約相當詭異。果不其然，有其他舞團也收到了類似的柬埔寨工作邀約，且只給2周做準備，可能是「不想給你那麼多時間思考吧！」

有柬埔寨公司特地尋找外國人入境表演，詢問的對象包括魔術、舞蹈、唱歌等演藝工作。（圖／取自Global Anti Scam Org 全球反詐騙組織）

原PO表示，雖然無法百分之百確定真實性，「奉勸各位在這個風頭上，真的沒必要為了一萬美元去賭，如果是詐騙，只能說他們手段高超，抓著人性的弱點把你捧到最高，讓你掉進圈套」。

這篇貼文後來被「反全球詐騙組織」臉書粉專轉貼，提醒從事攝影、化妝、舞蹈、魔術等各種娛樂表演的團隊，若有收到類似邀約千萬要小心，這極度可能是最新套路。