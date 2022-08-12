可口可樂希臘裝瓶公司（Coca-Cola HBC AG）11日表示，由於烏俄戰爭爆發後，該公司停止在俄羅斯銷售可口可樂，導致上半年營收直接損失了1.9億歐元（近58.7億新台幣），由於該司有在倫敦証券交易市場上市，從他們公佈的財報中顯示，截至7月1日的6個月期間，該司淨利潤下滑34%，約為1.53億歐元（近47.2億新台幣）。

Coca-Cola Counts Huge Cost of Russia Exit



The soft drinks bottler lost $195mn in the first half of the year and predicts a further $82mn charge as it depletes its stocks in Russia - citing the conflict in Ukraine. pic.twitter.com/88huN2pZAx — MOCez🇷🇺🇱🇾🇮🇶🇾🇪🇨🇳🇵🇰🇵🇸🇸🇾🇮🇳🇮🇷🇰🇵 (@Mousacisse1) August 11, 2022

可口可樂希臘裝瓶公司是全球眾多可口可樂裝瓶商之一，擁有俄羅斯當地特許經營權，以裝瓶和銷售這家美國飲料巨頭所生產的飲料，可口可樂母公司持有該公司20%以上的股份，該公司曾經將俄國視為最大市場之一，現在，他們預計下半年還要再支出約8200萬歐元(近25.3億新台幣)清算剩餘股票，而且未來將不再生產或銷售可口可樂或旗下品牌的飲料。

Coca-Cola HBC AG said it incurred a one-time hit of 190 million euros in the first-half due to costs related to its business in Russia after it stopped sale of Coca-Cola drinks in the country following the Ukraine war. | @Reuters https://t.co/pEL04cmXXr — Inquirer (@inquirerdotnet) August 11, 2022

該公司，現將俄國的業務品牌重新改名為Multon Partners，並將生產俄羅斯本地飲料品牌 Dobry、Rich 和Moya Semya，目前暫時沒有計劃以任何形式重新推出可口可樂公司的品牌或產品，而產品的原材料都將從俄市場內部採購，將在當地進行運營和管理。在未來幾個月裡，Multon Partners將重點放在如何站穩腳跟，包括現有本地品牌的一些業務拓展，但尚未敲定任何計劃。