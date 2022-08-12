民進黨桃園市長參選人林智堅因論文門爭議，今（12）日下午宣布退選，改由民進黨立委鄭運鵬接棒參選。鄭運鵬強調「他願意接受民進黨選對會徵召，代表民進黨參選桃園市長，這是榮譽，也是責任」。對此，總統蔡英文今日也在臉書上表示，她一樣支持林智堅捍衛自己的人格與清白，同時也力挺鄭運鵬出戰桃園市長，沒想到許多網友看完後紛紛留言狂酸「一樣是網內互打」，引發討論。

蔡英文在臉書上表示「一個人的清白是一輩子的」，蔡英文支持智堅尋求後續的救濟，捍衛自己的人格、捍衛自己的清白。更強調「今天立場沒有改變，全體選對會成員，一樣支持林智堅，從選舉的戰場，轉進到他人生的戰場，堅持捍衛自己的人格與清白。戰士的腳步不停，智堅選擇專注人生的戰場，也是考量大局、選擇承擔」，更指出，全體選對會成員都為智堅這一個月以來，連續遭受到的惡意攻擊，感到毋甘，也捨不得看到他被鋪天蓋地的攻擊，負傷堅守戰局，並再次為他當時願意為民進黨，承擔守住桃園的重任表示感謝。

同時蔡英文也感謝，鄭運鵬願意承接桃園市長選戰的使命，而蔡英文也相信「雖然桃園隊陣形調整，但戰士的腳步不會停」，鄭運鵬是桃園最資深的現任立委，也是鄭文燦市長打造新桃園最重要的夥伴，「鄭運鵬一定能夠在最短的時間內，快速整隊、強化戰力、急行軍前進」，蔡英文也說「我相信充滿默契的桃園鐵三角，和充滿戰力的桃園隊，一定能夠延續文燦市長八年桃園執政的進步與光榮」。

最後蔡英文表示「戰場雖然一分為二，運鵬戰桃園、智堅戰清白。但如同兩天前，我所說的，我們要相信自己的同志。今天我們仍然是帶著相信智堅的心，希望大家支持智堅在自己的人生戰場上，堅定向前」，沒想到此篇文章一發出，許多網友紛紛留言猛轟狂諷「說了一大堆…一樣是網內互打」、「抄襲就抄襲，當初認錯不就好，還搞到那麼難看，噁心」、「民進黨今年七月不平靜！鬼話特別多」、「這樣挺法害到整個黨」、「看完我都笑了」、「不用昧著良心替抄襲者背書」、「人沒了誠信，還有什麼好說！」。