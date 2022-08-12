民進黨桃園市長參選人林智堅因論文門爭議，今（12）日下午宣布退選，改由民進黨立委鄭運鵬接棒參選。對此，國民黨台北市議員王鴻薇今（12）日更在臉書上怒轟蔡政府，認為民進黨低估人民智慧，看到民調民意反噬才轉變，更強調「會繼續追究陳明通違反學術倫理」，引發討論。

王鴻薇今日在臉書上發出了關林智堅退選三點聲明，首先王鴻薇認為「雖然是大快人心，但是民進黨低估人民智慧，看到民調民意反噬才轉變，蔡英文應該對這場學術醜聞向台灣人民道歉，蔡英文也應該向台大道歉。鄭文燦一路包庇林智堅，還有臉在政壇上混嗎？」；再來王鴻薇「會繼續追究陳明通違反學術倫理，目前教育部已發函台大，要求陳明通請辭國安局長靜待調查結果」；最後王鴻薇更指出「林智堅中華大學論文不止渉及抄襲還渉及侵害竹科管理局的智慧財產權，我會繼續追究及不排除告發裝睡裝傻的相關官員凟職，以維護國家智慧財產」。

此篇文章一發出，立刻引爆大量網友熱烈討論，紛紛留言表示「民進黨一直以來，眼裡根本只有選舉，心中毫無是非、正義、道德、倫理」、「一定要揪出學術界的學位掮客」、「陳明通指導的全都要查！」、「繼續追查陳明通，人民需要知道真相」、「一定要追查到底」。