陶子曾邀老公李李仁上節目，感性對談。（翻攝《WOW桃姐》頻道）

陶晶瑩（陶子）今年主持全新YouTube節目《WOW桃姐》以談論女性話題為主，相當受歡迎，日前還獲得殊榮，入圍走鐘獎「最佳潛力新星」和「年度女創作者獎」，令她又驚又喜，直呼：「就覺得很好玩、很新鮮喔，跟著新新人類學習。」

陶子同時也在臉書向粉絲催票，「身為一個『新生代』的YouTuber，感謝你們對我的支持！如果你們不介意，歡迎可以在8／8~8／22時間，每天幫我的兩個入圍獎項投下一票，也是給團隊的一個鼓勵了！」並附上投票網址，僅能用手機投票＞＞ https://lin.ee/26ypR5m/kurk

也附上投票教學：

1.手機點選上述網址

2.進入後滑到最下方，在「輸入創作者名稱搜尋」欄裡輸入「WOW桃姐」

3.分別點選「最佳潛力新星」和「年度女創作者獎」的「影片投票」，進入後幫影片按讚即可。

《WOW桃姐》主題內容以女性為出發點，除了邀許藍方、艾怡良、阿翰等話題人物以外，還邀老公李李仁上節目，話題十足，短短成立3個月，已有6.14萬訂閱數、總觀看超過4百萬人次，成績不俗。