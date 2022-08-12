民進黨桃園市長參選人林智堅因論文門爭議，今（12）日下午宣布退選，改由民進黨立委鄭運鵬接棒參選。鄭運鵬強調「他願意接受民進黨選對會徵召，代表民進黨參選桃園市長，這是榮譽，也是責任」。對此，資深媒體人黃暐瀚今日也爆出3點直呼「民進黨換鄭運鵬，就是『止跌回升』的開始」，引發討論。

黃暐瀚在臉書上表示，「鄭運鵬是不是桃園最強的市長候選人？爭議很大」，黃暐瀚認為「真那麼強，當初早該派他出來了，為什麼會是林智堅？」但情勢走到今天，黃暐瀚也說「林智堅的雙主菜，已經幾乎要讓民進黨在北台灣全盤皆墨！壯士斷腕，死馬當活馬醫了」。

但黃暐瀚也爆出「不要小看鄭運鵬」，首先不會再有「論文抄襲」的尷尬了；再來藍綠白瞬間變成「外來 vs. 在地 vs.外來」了；最後民進黨桃園地方支持者的「恥度」降低了。黃暐瀚直言「原本因為林智堅，投不下去的『綠色選民』，1126不用安排郊遊了，所以，綠換鄭運鵬，就是『止跌回升』的開始」。

黃暐瀚最後說，張善政的「大好形勢」瞬間被中斷，藍綠又被打回五五波。此篇文章一發出，許多網友也紛紛留言「民進黨很會選舉的，白、藍還不好好用心就會躺在路邊」、「您說得太白了」、「鄭運鵬假如是這樣，張善政再輸掉，那表示他根本沒那麼好」、「小智論文牌打的太早了，很可惜」。