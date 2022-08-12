由李荷娜、宋承憲主演的驚悚懸疑韓劇《VOICE4》，在台播出後收視屢創新高，劇中有一場拍攝準備召集隊員的橋段，竟讓宋承憲在鏡頭前慘吃「閉門羹」，這段安排原本在事前對戲時設定第一位演員說完話後，宋承憲需跟著往外走，殊不知正式拍攝，對方竟直接把門關上，讓緊跟在後的宋承憲著實吃了「閉門羹」，惹得全場捧腹大笑，宋承憲笑說：「當下我也在想要不要自己重新開門出去。」

第4度參演《VOICE》系列的李荷娜表示：「拍攝中最關心的事，就是一直想抓殺人魔。」有趣的是，一次在拍攝準備出勤的橋段時，李荷娜因為「入戲深」，自己加戲希望大家能與她對視一眼再出門，卻遭眾人「無視」，李荷娜事後笑著解釋：「對視只是希望你們能平安歸來的意思。」也因為第一時間慘遭大家忽略，在導演提議幫她加台詞，讓情境更為自然時，李荷娜則故作生氣開玩笑說：「不用了，我不想說。」

為在緊張氛圍中能稍微喘口氣，劇組找來男團「WINNER」隊長姜昇潤參與演出，飾演網路犯罪緝查員，導演申勇輝表示選角的時候從韓國國家警察署獲得了一些建議，希望能找到一位有自由奔放感的演員，「姜昇潤本身就很有能量、很自由奔放，又懂禮貌，我非常滿意，還有一個加分點是，他有很多粉絲會在一天送來好幾次咖啡車。」初次挑戰警察角色的姜昇潤表示：「我覺得李荷娜、宋承憲前輩身上真的有光，看到他們也抱著既崇拜又尊敬的心情。」該劇每週六晚間10點半在八大綜合台播出。