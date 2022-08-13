受到太平洋高壓，今天全台晴朗炎熱，最高溫可達38度。氣象專家吳德榮提醒，中南部午後要注意有大雷雨或劇烈天氣發生，另外，第8號輕颱米雷目前在日本南方近海，今將侵襲日本東京一帶。

吳德榮在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」提到，根據最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，第8號輕颱米雷在日本南方近海，向北北東轉東北加速，今侵襲日本東京一帶，明晨將進入日本東方海面。

第8號輕颱米雷在日本南方近海。（圖／翻攝自氣象局）

吳德榮表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱需注意防曬；另大氣不穩定，山區及部分平地午後有局部雷陣雨；有大雷雨及劇烈天氣發生，以中南部機率較高，應注意氣象局特報。今日各地區氣溫：北部24至36度，中部22至36度，南部23至36度，東部22至38度。

吳德榮也說，明日至下周五（14至19日）台灣仍在太平洋高壓邊緣，天氣持續晴朗炎熱，需注意防曬；大氣不穩定，山區及部分平地午後有局部雷陣雨、仍有較大雨勢；南方水氣逐漸增多，東南部及恆春半島有局部短暫陣雨的機率。