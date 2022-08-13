新北市長侯友宜（左）13日出席在板橋動物之家舉行的「中元毛寶貝聯合祈福會」，並發放祈福禮。（姚志平攝）

國民黨副主席夏立言率團訪陸，國民黨內意見不一，台中市長盧秀燕曾說「時機不宜」，新北市長侯友宜今（13）日也表示他在還沒出訪前，就已經特別提醒要好好思考，值得再三商榷。

侯友宜今出席「中元毛寶貝聯合祈福會」時，被問到會不會擔心夏立言率團訪陸，影響年底國民黨選情？他表示，他對黨的規劃不是很清楚，其實在很多天前他已經特別說過，現在剛好是對岸軍演的敏感時機點，是國人的團結時刻，此行出訪要多多商榷。

侯友宜強調，所以在還沒出訪之前，他已經特別提醒，「我們真的要好好地去思考，值得我們再三地商榷」。