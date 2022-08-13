林智堅（左）12日在民進黨中央黨部宣布退出桃園市長選舉。（郭吉銓攝）

前新竹市長林智堅因為台大碩士論文被認定抄襲，12日宣布退出桃園市長選舉，「Linbay 好油」認為，原因是來自「一個境外勢力涉入的結果」，這個「境外勢力」就是號稱旅美教授的翁達瑞！

「Linbay 好油」娓娓道來，為何跟翁達瑞有關？因為一開始就是翁達瑞在七月初的時候，宣稱國民黨高雄市長候選人柯志恩的論文一稿兩投，屬於「自我抄襲」。

「Linbay 好油」披露，於是王鴻薇的助理在無聊之際也來查一查政治人物的論文，就找到林智堅的論文，還跑了一趟新竹去確認。到7月5號王鴻薇開記者會，引爆林智堅論文抄襲爭議，而林智堅台大論文抄襲事件則是由新竹延伸出來的案外案。

「Linbay 好油」直言，不要再說什麼國民黨養案爆料，國民黨根本沒這個能力。如果沒有境外勢力翁達瑞的介入，根本沒有人會去注意誰又抄襲論文，抄襲論文只會想到國民黨李眉蓁，不會想到民進黨的參選者。但是境外勢力翁達瑞的介入，讓王鴻薇的助理找到了林智堅的抄襲案，引爆了這場政治風波。

「Linbay 好油」最後諷刺翁達瑞，一直在扯台派的後腿，造成台灣人民對於黨的不信任，締造了自己的名聲，卻傷害民眾對黨的支持。