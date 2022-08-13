女友不懂車喊分手！1名網友為了向交往4年的女友求婚，決定送對方1輛車，因為女友喜歡豹，他特別帶對方到Jaguar展間挑車，沒想到女友全程臭臉，還罵他說「為什麼不去買賓士」，女友說不認識Jaguar，朋友們也不知道，這樣很丟臉，甚至提出分手，讓該網友傻眼且憤怒。

該網友在臉書「爆廢公社」發文表示，他本身有些儲蓄也已買房，與女友交往時雖不會特別展示財力，但對方應該多少知道，日前他想趁交往4年時送女友車子並求婚，因為女友喜歡豹，他特意帶女友到展間選台Jaguar，但女友竟全程臭臉，車廠業務也有發現，氣氛一度相當尷尬。

網友向交往4年的女友求婚，決定送對方1輛車，因為女友喜歡豹，他特別帶對方到Jaguar展間挑車，沒想到女友全程臭臉，還罵他說「為什麼不去買賓士」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

女友當下不斷批評車子，完全不給業務面子，最後離開時對原PO說為什麼有這些閒錢，她都不知道，甚至說「為什麼不去買賓士」，她說Jaguar「聽都沒聽過」，更不用說她的朋友怎麼可能知道，這樣讓她很丟臉，甚至氣到想分手；原PO對此相當無奈且氣憤，認為他有錢是自己的事，同意對方分手。

其他網友紛紛留言「無知真可怕，在台女眼裡可能只有雙B是成功的象徵吧」、「話說你可以娶我喔，一台Toyota就好，我會洗衣煮飯賺錢養自己」、「別亂放生…好人一生平安」、「這真的是很白目行為，把她寵慣了之後，寵出公主病」、「得了便宜還賣乖的查某」、「只認識賓士也太特殊」。