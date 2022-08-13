林智堅12日宣布退選桃園市長，改由民進黨立委鄭運鵬接棒，總統蔡英文在臉書上表示，她一樣支持林智堅捍衛自己的人格與清白。有臉書粉專指出「蔡英文在這陣風波裡似乎毫髮無傷」，近3年民調支持度都穩穩在5成左右，甚至更高，同時指出了蔡英文的執政SOP，驚呼「支持者全買單」，引發討論。

臉書粉專《工程師看政治》今（13）日PO出一篇文章表示，林智堅退選了，但問題並沒有解決，蔡英文、林智堅、桃園市長鄭文燦、鄭運鵬都還在說謊，他們沒有一個人承認論文抄襲，沒有一個人為自己的錯道歉，硬拗的還是在硬拗，抹黑的還是在抹黑，換人只是選情考量。該粉專更指出，「換句話說，詐騙集團還是詐騙集團，只不過換了另一個人出來選而已，往後看，我看到的仍然只有危機」。

該粉專表示，「蔡英文在這陣風波裡似乎毫髮無傷，我想只要記憶力稍好的人，都知道她說過無數的謊、有無數次的出爾反爾，但結果都安然無恙，近三年民調支持度都穩穩的在五成左右，甚至更高」，更點出蔡英文過去的執政，可以用「複雜度」來解釋，從能源、疫情、疫苗、外交等重大議題，「無論她做得多差、行徑有多惡劣，只要用媒體把問題複雜化、寫標準格式的貼文、給標準動作的演說、影射一下對岸或國民黨，總是能騙過去，讓民眾覺得一切都是別人的錯」。

該粉專也坦言，「但這次不一樣，論文沒那麼難理解」，基本上，只要內容不同，就沒機會被指控抄襲，就算真的被控抄襲，也絕對不會不敢去學倫會自清，此事昭然若揭，台大的判定出來之後，更沒有懷疑的空間，「蔡英文不會不知道，但她還是選擇用她的政治勢力與光環，去跟台大對幹」，人們對說謊的林智堅或有負評，但對說謊的蔡英文，卻是一點反應也沒有，她就像有防護罩一樣，在這島上，她可以自由自在的說謊，隨時隨地做切割，不管怎樣，火都不會燒到她身上。

最後該粉專也質疑，「如果連論文這麼簡單的事，都無法讓民眾看透一個人，我懷疑還有什麼事情可以動搖到她的支持者？」更坦言，「不要說萊豬、ECFA、或飛彈了，就算哪天她宣佈接受一國兩制，我想支持者也會買單，我甚至都可以幫她先想好理由、先寫好作文，一點都不難，似乎對信眾來說，事實並不重要，重要的是信仰不能崩潰」。

該粉專說「這次軍演展示了中共的鎖島能力，也讓我們看到美日所謂的『支援』在哪裡，領導人如果執意撞冰山，我們就只能跟著沈船」，最後也預測「今年的選舉結果會牽動2024，而2024又牽動未來兩岸政局」。