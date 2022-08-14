光芒14日再戰金鶯，總教練凱許（Kevin Cash）發揮他變幻莫測的用兵之術，讓張育成大聯盟生涯首度擔任開路先鋒！張育成以安打和保送兩度上壘，最終3打數1安打，還進帳兩分打點，光芒終場8比2戰勝金鶯，王牌左投麥克拉納漢（Shane McClanahan）6局失2分摘第11勝。

首局下張育成連續4球不出棒，獲得四壞保送上壘，後面阿羅薩雷納（Randy Arozarena）安打把他送到三壘。這時帕雷德斯（Isaac Paredes）打出三壘方向彈跳球，張育成趁機跑回本壘攻下第1分。

4局下，希瑞（Jose Siri）安打上壘之後盜二壘被抓，結果光芒提出挑戰成功，改判安全上壘。接著希瑞又盜三壘得手，張育成推打成右外野深遠飛球，以高飛犧牲打讓希瑞回來得分。

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6局下重演相同戲碼，希瑞安打上壘，藉著隊友飛球跑到二壘，張育成這次逮到對手一顆切球，漂亮打成中外野平飛安打，再度送回希瑞得分。張育成單場第2分打點。

張育成過往在守護者（印地安人）、海盜只是在比賽末段被換上代守的時候才排在第一棒，沒有實際打擊機會。此戰是張育成首度擔任先發第一棒（二壘手）。光芒去年162場例行賽，總教練凱許排出了158種不同的先發棒次，光芒球員也不知道自己下一場會被排在哪裡。光芒獲勝之後暫時奪回美聯外卡第3席，只領先金鶯半場勝差。