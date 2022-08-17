今天在大聯盟場上洋基以1：3不敵光芒，吞下一波3連敗，近10戰只有2勝相當悽慘，在最近的27局裡面僅得到1分，還是靠光芒野手失誤獲得，這也讓先發投手柯特斯(Nestor Cortes)吞下敗投，此戰他主投7局被敲4安打失3分，目前自責分率2.75。而我國好手張育成2打數無安打，在8局被換下，相當可惜。

洋基拿下70勝後一蹶不振，上半季瘋狂火力逐漸消失，前兩場分別被同屬美東的紅襪、光芒完封，今天雖「破蛋」，可是毫無含金量可言，因為是靠迪亞茲(Yandy Diaz)失誤才擠回，而光芒僅靠首局阿羅薩雷納(Randy Arozarena)3分炮就輕鬆拿下比賽，此戰他們全場也只有4安打，但足以擊退超低迷的洋基。

而我國好手張育成今天擔任先發第8棒二壘手，可惜2打數沒出現安打，首次打擊敲出高飛球遭接殺，5局為首位打者，製造滾地球出局，8局球隊派布蘭登羅(Brandon Lowe)上場換下他，沒能繼續表現，目前打擊率.209，累積3轟10打點，近7場比賽20打數3安打含1轟，打擊率.150，但來到光芒整體表現還是很突出。