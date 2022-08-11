今天在大聯盟場上光芒以3：4不敵釀酒人，不過此戰我國好手張育成擔綱先發第6棒三壘手出賽，更在5局為球隊敲出追平陽春全壘打，也是他本季第3轟，目前打擊率.227，來到坦帕灣表現仍出色，連6場擊出安打、近7戰先發都有安打演出，可惜光芒在延長賽10局被對方再見安打氣走，無奈吞下敗仗，戰績58勝52敗排美東第4。

Yu Chang - Tampa Bay Rays (3) pic.twitter.com/tPR1L0wsSF — MLB HR Videos (@MLBHRVideos) August 10, 2022

光芒作客密爾瓦基挑戰釀酒人，張育成被排進先發打線擔任三壘手，得到更多打擊機會，首次出場在2局，他擊出飛球遭接殺，光芒慘遭三上三下，3局左外野手帕歐塔(David Peralta)敲安得分追成1：2，到5局張育成率先上場打擊，面對釀酒人先發伍德洛夫(Brandon Woodruff)，他逮中98 mph四縫線快速球轟出左外野，形成陽春炮。

他本季第3轟達陣，目前連7場先發都有安打，同時將生涯第91安收進口袋，收穫滿滿，而這轟飛行距離有404英尺、擊球初速109.4英里、擊球仰角20度，相當亮眼。7局他再次登場，擊出飛球遭接殺，9局則製造內野飛球出局，此戰總計繳出4打數1安打貢獻1打點，來到光芒的打擊率高達.333，整季打擊率則維持在.227