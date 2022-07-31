洋基主砲「法官」賈吉（Aaron Judge）連續3戰對皇家擊出全壘打，個人本季42轟、生涯200轟達陣，同時超越貝比魯斯（Babe Ruth）在1928年創下的「8月前41轟」隊史紀錄。洋基終場8比2戰勝皇家。

皇家首局下半就被洋基勒馬修（DJ LeMahieu）轟出首打席全壘打，接著賈吉擊出安打。皇家失掉2分之後在2局下半就碰到第2輪上場的賈吉，菜鳥投手希斯利（Jonathan Heasley）取得兩好球優勢卻一直無法解決賈吉，最終希斯利「直球對決」被轟成右外野的反方向2分全壘打！

美聯單季61轟紀錄是馬里斯（Roger Maris）在1961年締造。由於後來在國聯突破61轟的索沙（Sammy Sosa）、馬奎爾（Mark McGwire）、邦茲（Barry Bonds）3人都有禁藥汙點，馬里斯的家屬曾經請求大聯盟把「單季最多轟」紀錄歸還給馬里斯。如今賈吉必須在剩餘的例行賽保持「每3場敲1轟」的產量才能跨越馬里斯障礙。此外賈吉生涯出賽671場就達陣200轟，大聯盟史上只有前費城人猛將萊恩霍華（Ryan Howard）比他更快（658場達陣）。

皇家此戰沒有更多反抗就結束了，還出現3次糟糕的守備失誤，又被卡本特（Matt Carpenter）在第7局補上1轟。洋基左投柯特斯（Nestor Cortes）5局失2分拿下第9勝。雙方4連戰還剩下最後一場。