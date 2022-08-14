午後下起強降雨，氣象局升級7縣市豪雨、大雨特報。（氣象局）

（18:29 更新豪雨特報）午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布7縣市豪雨特報，今（14）日嘉義縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，苗栗至高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

豪雨特報範圍：嘉義縣山區

大雨特報範圍：苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、台南市山區、高雄市山區

氣象局表示，今天（14日）各地仍為多雲到晴，高溫炎熱的天氣，環境風偏東南風，迎風面的東南部及恆春半島整天不定時有局部短暫陣雨，中午過後留意西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，且易出現短延時強降雨，尤其在中南部地區有局部大雨發生的機率，午後外出活動的朋友建議攜帶雨具備用；溫度方面。

各地高溫約33至35度，其中大台北、宜、花、東及高、屏局部地區容易有36度以上高溫的機率，花東甚至有38度極端高溫發生的可能，中午前後紫外線也偏強，外出務必要做好防曬並多補充水分。