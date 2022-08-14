台北市副市長黃珊珊對於優化雙北公眾運輸提出質疑，蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘14日回嗆，不要每次聽到有人要優化改善北市現行政策就「不爽開酸」，雙北已有交流平台，但蔣萬安是希望針對特定路線、服務對象改革，更酸「謝謝黃珊珊證明過去預約座位成效不彰」。

黃珊珊表示，每個人都可以提出他的政策，但政策要負責任且可執行，台北市跟新北市早就有平台，也推動1280月票，她每三個月會跟新北開一次會，北市8年來每個局處都跟新北有交流平台，這早就執行很久。

黃珊珊強調，台北市早有跳蛙公車，在乘載率低的地方或山區服務，本來就有提供預約，也執行10幾條路線了，而一般的幹線公車，頻率、班次跟搭乘人數本來就多，很難做到預約，她也暗酸，「是不是捷運也要預約」。

蕭羽耘回擊稱，公車預約雖是既有制度，雙北也已有交流平台，但蔣萬安是希望針對特定路線、服務對象改革，「難道黃副市長真認為捷運需預約嗎？」新北市未來也將與蔣團隊合作，成立「雙北公共運輸委員會」，將既有交流成效優化改進，未來雙北市長會更有默契。

蕭羽耘分析，台北市政府早在2020年推出「預約公車」服務，不到三個月就被國民黨市議員戴錫欽發現，空駛率高達63％，足見柯市府讓原本環保立意打折，反增加更多的碳排量，正需要有更會做事的團隊來接手。

蕭羽耘批評，不要每次聽到有人要優化改善台北市的現行政策，就「不爽開酸」，建議先認真看一下過去狀況及未來要改善的方向，大家理性討論這才是促進台北市政進步的動力。