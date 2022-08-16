柬埔寨詐騙上千人還回不來 葉毓蘭揭營救困難：台商自己都危險 @中時新聞網

柬埔寨詐騙事件成為民眾關注話題，一名曾在柬埔寨經商的男網友表示，很多人到柬埔寨都知道自己要幹嘛，只是沒想到會淪為「豬仔」，不知道的人是真的笨到不行，這類人對詐騙集團而言，毫無用處，下場就是被活摘器官，他建議那些執意要去柬埔寨淘金的人，護照一定要隨身帶著，若一下飛機就被收走，就算是大鬧機場，也要拿回護照快離開。

原PO今（16）日於臉書社團《爆廢公社公開版》指出，新冠疫情未爆發前，曾在柬埔寨金邊工作，他說柬埔寨詐騙事件並非空穴來風，去年中秋節就已經有在金邊的台灣人，誘騙其他台灣人到柬埔寨的案例，當時開出的職缺是電腦維修員，月薪為2500美金，折合台幣7萬5026元，求職者需到指派的博弈公司收取電腦維修，但到指定地點後就會被囚禁。

原PO說，許多到柬埔寨的台灣人，本來就知道是從事非法詐騙工作，只是千算萬算，算不到自己會被關起來當狗罷了，若去柬埔寨連真正目的都不知道，代表已笨到不行，笨到對詐騙集團來說毫無價值，只能淪為被賣器官、送到海外，最終身體感染死亡，他直言「不要那麼異想天開，以為你什麼都不會還能賺那麼多錢，努力學英文去紐西蘭打工摘水果比較實在。」

原PO表示，柬埔寨是軍權國家，因此警察在當地並沒有任何用處，若執意要去柬埔寨淘金，護照一定要隨身收好，下飛機簽證辦好出關，務必要將自己的護照要回來，若護照被收走，就表示有問題，如果要不回護照，就不要出機場，直接大鬧機場，直到護照到手，然後趕快回台。