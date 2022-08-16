柬埔寨跨國詐騙案例頻傳，不少台人受高薪誘惑到當地卻淪為「豬仔」，甚至被軟禁、性侵及器官買賣，種種行徑令人髮指，讓不少名人呼籲千萬別上當，名嘴呂文婉則是回想過去前往柬埔寨的經歷，提及當時目擊的場景直呼：「閃過各種恐怖綁架、強盜情節」。

呂文婉表示過去曾半年內去了兩趟柬埔寨，探訪當地世界文化遺產，下塌的則是星級飯店，盡享vip尊榮服務，不過搭船遊洞里薩湖時，眼見當地「水上村莊」傾頹破落，窗邊還探出掛著警戒、不見童貞眼神的孩童，讓她感嘆有的只是住著被世界遺忘的難民，當下立刻感受到「天堂與地獄反差寫實上演」。

呂文婉隨後登船前往洞里薩湖，船尾坐著兩名年約10歲的小男孩，友人當下提醒所有人別跟他們對到眼，也別讓他們近身貼近，原本眾人還摸不著頭緒，後來見到男孩在那位朋友肩上按了兩下，便立刻伸手要錢，讓她難以想像若不給錢會發生啥狀況?恰巧此時船隻無預警停在湖中央，讓她心中各種小劇場上演，甚至閃過各種恐怖的綁架、強盜情節。

對此，網友紛紛留言：「風景優美但是人真的可怕」、「最近一聽到柬埔寨我都不敢去」、「 犯罪的天堂少去」、「住在台灣真的很幸福」、「不喜歡去可怕的國家」，呂文婉則是回應：「今日今時的柬埔寨在媒體大肆挖掘報導下，我想不會再有人敢鋌而走險」。