民進黨先前徵召前新竹市長林智堅參選桃園市長，豈料林智堅深受論文門影響，日前宣布退選，改由立委鄭運鵬接棒，前立委鄭寶清傳出有意脫黨參選；對此桃園市長鄭文燦並未直接回應，而是四兩撥千斤的表示，從政過程中有時候站舞台上，有時候站舞台下，這是民主常態。

鄭文燦認為，人生當中不是只有1次選舉，我們在從政的過程有時候站在舞台上，有時候站在舞台下，這是民主的常態，大家都努力的讓台灣更好，這是最重要的。談及是否會積極與鄭寶清聯繫納入競選團隊，鄭文燦說，每個該做的工作我們都會做。

鄭文燦表示，選舉剩下100天，對鄭運鵬來說不只是承擔責任，也是快樂的出帆，其實各個地方、社區及社團都蠻受到歡迎，有些行程我會一起出現，有些則不會，預計1個月會把全桃園走完。鄭運鵬既有的選區在北桃園，知名度也算高，南桃園的知名度則要透過各種行程補足，鄭運鵬過去幾年內協助桃園市政建設許多，對建設不陌生，也了解民眾在地方上需要什麼，不需要喊口號，我們會把成績拿出來。

鄭運鵬則說，蘆竹是我的選區，也是我外祖母的故鄉，今天參與天幕籃球場啟用儀式，天幕以前大家叫遮雨棚，有了遮雨棚不但可以打籃球，早上還可以做健康操，晚上跳土風舞，多了1個遮雨棚功能多很多，這就像是市政上，我長期與鄭文燦合作，「市政有鄭運鵬，效率多很多，就好像籃球場多了遮雨棚，功能多更多。」