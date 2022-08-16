後疫情時代，元宇宙風潮的興起，造成行銷市場的改變。在全世界都在吹「元宇宙」這股數位風潮時，能跟緊市場的人就能搶佔先機；因此，第23屆金手指獎8月18日第二場線上論壇，以「數位創意新趨勢」為題，邀請小米、台灣邁肯以及見實科技的講師們，為我們分享互聯網、行銷以及私域流量的最新技術《數位創意新趨勢-私域流量+行銷5.0+智能生態》，歡迎大家踴躍報名。

本場論壇邀請聖火傳媒合夥人兼總裁吳孝明主持人、小米互聯網業務部-商業營銷品牌部-創意中心總經理姚磊、台灣邁肯行銷傳播集團董事長暨執行長張志浩、見實創始人CEO徐志斌一起線上跟大家分享精彩實用的案例。姚磊將以「智能物聯時代的終端生態營銷」為題，分享在智能物聯網時代下，如何幫助品牌與用戶建立連結。張志浩將以「行銷5.0 - 整合行銷傳播」帶大家了解在未來更多隱私權及演算法不同的情況下，應用新技術及場域，逹到行銷目的。而曾任騰訊微博開放平臺負責人的見實科技創始人CEO徐志斌將分享「私域流量新趨勢」，探討如何以私領域的流量，打造品牌的行銷奇蹟。

金手指奬Click Awards順應時代新浪潮，參賽項目新設「私域流量行銷獎」、「直播行銷獎」、「智慧行銷獎」、「元宇宙NFT應用獎」、「沉浸式體驗應用獎」…等新興獎項，獲獎者將會頒發年度大奬、金奬、銀奬、佳作及入圍證書，今年更增加了人物獎項。第23屆金手指獎與第45屆時報金像獎即日起開始報名至2022年8月31日24:00截止，詳細參賽辦法請洽官網。

論壇資訊：日期為8月18日，時間是下午2:00-4:30，形式採線上論壇(免費報名，會議前提供VooV會議連結)，報名網址。（資料來源／方心慈）