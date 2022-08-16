網美黃琳擁有甜美臉蛋及火辣身材，就讀大學時被封為「世新女神」，不吝嗇在社群網站分享火辣身材的她，累積一大票粉絲力挺，Instagram就擁有82萬人追蹤，近日曬出就診前的美照，只見一對傲人上圍幾乎要從上衣蹦出，讓網友看了直噴鼻血。

黃琳在instagram發文寫道：「放張牙痛照，準備要拔智齒了有點緊張」，接著附上一張美照，只見她對著鏡頭擺出甜美微笑，右手則是托著下巴，坐在階梯上的她身體微微向前傾，穿的上衣幾乎包不出傲人上圍，甚至露出大半截逼近走光邊緣，還曬出一條深邃事業線，毫不吝嗇大秀魔鬼般的火辣身材，讓人看得血脈賁張。

黃琳這張養眼照吸引近7萬人按讚，網友更是踴躍留言：「穿那麼美，牙醫會拔錯唷」、「痛都這麼美，過份，太犯規了」、「拔智齒也要那麼美就對了」、「報警囉，太犯規了」、「這樣穿，醫生能專心工作嗎」、「醫生娘也很緊張」、「這牙醫要煩惱了」、「你叫牙醫怎麼專心拔智齒」、「妳這樣子很正哦」、「牙醫需要多三倍時間」。

黃琳除了性感辣照引發關注，日前更是不計形象公開醜照，只見她PO出表情還沒擺好的NG照，眼歪嘴斜模樣全曝光，沒想到還加碼放大臉部表情，並在頭上加了3個問號，連自己都疑惑拍照當下怎會擺出這個表情，立刻掀起網友熱議。