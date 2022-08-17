男歌手艾成今（17）日上午10時許傳出在蘆洲捷運站共構宅墜樓，據悉當場死亡並未送醫。他去年9月底曾現身台北市立動物園出席愛傳承活動，當時老婆王瞳也愛相隨在，舉辦該活動的台灣優質生命協會秘書長紀寶如，得知艾成發生憾事，難過地說：「我剛剛看到（新聞）一直在關心，我還沒有連絡上。」甚至一度悲痛到無法言語， 會幫忙處理後事嗎？ 她則回：「我不知道，還沒有聯絡上，謝謝。」
男歌手艾成今（17）日上午10時許傳出在蘆洲捷運站共構宅墜樓，據悉當場死亡並未送醫。他去年9月底曾現身台北市立動物園出席愛傳承活動，當時老婆王瞳也愛相隨在，舉辦該活動的台灣優質生命協會秘書長紀寶如，得知艾成發生憾事，難過地說：「我剛剛看到（新聞）一直在關心，我還沒有連絡上。」甚至一度悲痛到無法言語， 會幫忙處理後事嗎？ 她則回：「我不知道，還沒有聯絡上，謝謝。」
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