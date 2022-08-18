網紅蕾菈(Lyla)是「反骨男孩」的人氣成員之一，因外型神似鄧紫棋和混血美貌，被不少人視為心中女神，不過結過婚的她曾因生產導致胸部下垂，今年2月再婚DJ男友湯宇，更曾為此動刀隆乳，如今已變得勇於秀出魔鬼好身材，今日更是PO出白色小可愛辣照，結果裡面竟沒穿內衣，結果動作一大，直接溢出雪白弧線。

蕾菈辣PO純白辣照，只遮住身體重點部位。(圖/蕾菈 FB)

照片中，蕾菈上半身只穿純白色的小可愛，並將它交叉纏繞在她的頸肩，兩片布只遮住她令人害羞的重點部位，且布料製作得非常小片，結果不少弧線沒被包覆好，無論是從哪個方向，皆有概率見到圓弧，更犯規的是，她裡面被發現根本沒穿內衣，隨著她擺動身體，觀眾看到的會直接是身體部位，性感指數爆表，看得男網友們無法移開他們的眼睛，更有一幕胸罩甚至滑到她的腋下，結果是火辣辣地露出弧線的一半，畫面瞬間該上升到限制級中的限制級。

蕾菈的胸口直接被見客雪白圓弧。(圖/蕾菈 FB)

由於蕾菈本就是名不虛傳的性感女神代表，再加上看到這組「意外照片」後，更是一發不可收拾，立刻掀起網友一陣熱議，紛紛狂喊：「這個側面」、「這些照片拍起來超閃亮」、「我覺得蠻Q的」、「好大的貓」、「眼睛吃辣椒了啦」、「救命啊，真的好喜歡蕾菈」、「不管是正面，還是側面都很美」、「這些照片拍起來超閃亮」、「祝你新婚快樂，幸福一輩子」。