還記得去年上半年全台大旱，日月潭變成「日月草原」的缺水危機嗎？今年已至8月中下旬，「一個颱風都沒有」，也讓仰賴颱風帶來雨水的台灣，應開始正視水情威脅；畢竟連號稱「雨都」的基隆都鬧沒水了。

去年大旱堪稱近80年來最嚴重，全台各地僅大台北的翡翠水庫還撐得過去，其他地區狂鬧水荒，連日月潭都見底，甚至撿出不少垃圾。幸好雨神眷顧，5、6月的梅雨鋒面、西南氣流，加上暑假期間颱風助陣，把水庫灌得飽飽的，危機解除。

究其原因，2020年的梅雨季、颱風季，這兩個集水季節沒什麼發揮，好幾個颱風過門不入，水庫群進入秋、冬後蓄水量大減，導致隔年旱災。若今年颱風還是不來，2021年的危機恐怕重演，等今年乾季水用得差不多了，明年又要缺水。

根據台灣水庫即時水情統計，除了基隆的新山水庫蓄水量跌破5成，截至17日為49.3%，中南部的曾文水庫、霧社水庫，蓄水量也都不足5成。