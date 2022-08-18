【旅奇傳媒/編輯部整理】泰國觀光局很高興分享，泰越捷航空於2022年8月18日復航台北－曼谷航線，並在桃園國際機場出境報到櫃檯舉辦復航迎賓活動。之後恢復每週一班（週四）台北－曼谷航線，去程／15:40 TPE－BKK：VZ563，回程／09:55 BKK－TPE：VZ562，由A320執飛，有180座位。

▲越捷航空於2022年8月18日復航台北-曼谷航線。 圖：泰國觀光局／提供

泰國觀光局表示，現在去泰國非常方便，不用再申請泰國通行證或COE、一萬美元保險和填寫TM6入境表格。只要出示護照(含簽證)及疫苗證明或快篩陰性證明，就可以輕鬆暢遊泰國。

泰國中部除了曼谷，旅客還可以到華欣七岩－皇室最愛的渡假勝地，推薦景點，愛與希望之宮，山中之城，華欣車站，三百峰國家公園，沙灘騎馬，鳳梨是當地的特色美食。大城－充滿歷史文化的古城，推薦景點，聯合國教科文組織列為世界遺產的大城歷史遺跡公園，搭船遊古城，大頭蝦是必吃的美食。安帕瓦－傳統水上人家，推薦景點，安帕瓦黃昏水上市場，火車市集。芭達雅－有東方夏威夷之稱，推薦景點，格蘭島，東芭熱帶植物園，真理寺等。

▲泰國清邁。 圖：Shutterstock／來源

泰國北部的清邁－有北方玫瑰之稱，推薦景點，雙龍寺，卡諾比天空步道，湄堪彭生態村，週末夜市，泰北咖哩雞腿麵及帝王餐是必吃美食。清萊是泰國最北部的城市，推薦景點，靈光寺，黑屋藝術博物館，湄發鑾花園，龍蘇町寺。這裡還有香醇的咖啡可以品嚐。南邦又稱馬車之城，推薦景點，大象保育中心，查迪聖寺，搭馬車遊古城。喜歡慢生活的旅客，非常推薦到泰北旅遊。

▲泰國普吉島。 圖：Shutterstock／來源

泰國南部的普吉被譽為安達曼海珍珠，推薦景點，古城建築，朋帖海岬，幻多奇，跳島一日遊，假日市集。攀牙是泰國的最佳潛水區，推薦景點，斯米蘭群島，007島，拷叻海灘。喀比非常適合生態及探險旅遊，推薦景點，披披島，瑪亞彎，藍塔島。蘇梅島是泰國第三大島，有許多美麗的海景，也很適合潛水，推薦景點，龜島，安通海洋國家公園，南緣島，漁夫海灘市集。喜歡島嶼及水上活動的旅客，泰國南部各城市都可以安排時間遊覽。

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