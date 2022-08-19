男星姜昇潤是男團WINNER隊長，2011年進入YG娛樂，2013年7月正式以個人歌手身份亮相。除了歌手身份外，他還是個演員，曾參演《歡樂滿屋2：短腿的反擊》、《我們分手了》、《機智牢房生活》、《Kairos》等。近日，姜昇潤被爆出與一名女子牽手約會照片，有網友指出這是私生飯偷拍的照片，還選在成團8周年當天上傳，根本是意圖不軌，引發韓網熱議。

近日，有網友在推特放出姜昇潤的約會照，照片中倆人在街頭親密牽手行走，還穿著同色系的藍色服裝，看起來就像是情侶一樣。隨後有人發現，照片中的女子應該是同屬YG娛樂的新人文智孝，2人一起拍過姜昇潤《BORN TO LOVE YOU》的MV。消息曝光後，公司回應「公司藝人私人的事情難以確認」，因公司態度曖昧，外界解讀認爲戀情已經被坐實。

外傳私生飯刻意曝光姜昇潤約會照，並於貼文刻意加上8周年hashtag。（圖／翻攝自推特）

有網友指出，該張照片曝光的源頭來自WINNER私生飯，該照片3個月前就已經拍下，但遲遲沒有放出，刻意選在WINNER出道8周年的17日當天曝光在推特上，還帶上了與WINNER出道8周年的相關hashtag，很有可能是出於對偶像戀愛的不滿報復。不過看起來這位私生飯的目的沒辦法達成，由於姜昇潤出道後未曾發生爭議，且形象良好、事業順利，他的戀情受到了廣大粉絲及網友的祝福，反而是該私生飯惡意滿滿的行徑被南韓網友抨擊。