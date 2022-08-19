新北市長侯友宜橫掃各大民調，2024年是否挑戰總統大位，成政壇熱議話題。對此，媒體人逆風的烏鴉今（19）日就表示，「這場縣(市)長選舉，六都大概有四都結果八九不離十」，逆風的烏鴉也預言，若是侯友宜不排除選總統，「最後得利的，還是民進黨」，引發討論。

逆風的烏鴉在臉書上表示，「這場縣(市)長選舉，六都大概有四都結果八九不離十。新北林佳龍很弱，弱到不但對侯友宜形成不了威脅，甚至可能讓民進黨輸得比上次還慘」，而民進黨新北市長參選人林佳龍的戰功關鍵，就在於「讓侯友宜沒有後顧之憂」。逆風的烏鴉坦言，現在打侯的絕招，不過就是訴諸他可能會落跑去選總統而已，侯的心腹大將都出來帶即使去選總統也沒有不正當的風向，就知道這議題侯已經想好說詞：他不會承諾做好做滿，也會做好參選2024的準備。

逆風的烏鴉強調，這是侯陣營要釋放的訊息，「如此一來，等他要轉戰總統時，才不會被痛打背叛承諾」，侯友宜不排除選總統，而他選總統的要件也很清楚，「第一關，當然就是新北選戰不但勝，而且大勝。林佳龍的孱弱，給了他過第一關的機會。而且在總統提名時程與九合一如此接近的情況下，這也是至關重要的一關」。

逆風的烏鴉接著說，如果侯友宜參選總統而且國民黨也提名了他，那就將對民進黨選情大為有利。首先從大局看，只要反綠陣營分裂，民進黨在總統戰幾乎是勝券在握，如果要整合成一組人，柯文哲不太可能和勝算不高於自己的侯整合，所以變成三強之爭的可能性很高。

逆風的烏鴉更預言，而即便是一對一，侯友宜因為公投反核和319槍擊案等和深藍累積的積怨，加上落跑和獨善其身的問題，要打贏選戰的可能性都不高，「最後得利的，還是民進黨。而且要是弄不好，他最後得辭新北市長催選票，那就是補選戰國民黨連新北都輸掉」。