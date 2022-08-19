九合一選舉已進入百日倒數。根據網路趨勢觀察媒體「網路溫度計」發布的「最新預測當選率」，民進黨台南市長黃偉哲以53.3%居於領先位置，國民黨台南市長參選人謝龍介則是27.0%排名第二，無黨籍台南市長參選人許忠信以10.1%排第三，伍彩集團總裁林義豐以9.7%排行第四。前總統陳水扁在臉書爆出驚人預言「市長黃偉哲連任應已成定局」，引發討論。

陳水扁在臉書粉專《陳水扁新勇哥物語》表示，無黨籍台南市長參選人商毓芳18日特地拜會他，商毓芳是建築師、策展人，留學荷蘭碩士，曾任大學教職並投入環境與民主社會運動，早年從事建築設計，後來跨足藝術文化領域，從規劃台南樹谷園區到修護橋頭糖廠白屋，籌備《台灣總統》電影，成立商滿生紀念館。

陳水扁也對商毓芳說，「知識分子學有專長報效國家，競選公職未必是最好的選擇也非唯一的路」，陳水扁強調，選民投票行為感性多於理性，幾乎不看政見，讓主要候選人認同自己主張才是最大贏家，最後陳水扁更預測，「可以肯定的是市長黃偉哲連任應已成定局」。