近年來，極限運動在台灣蔚為風潮，不少民眾為了挑戰自我極限紛紛投入其中，其中以挑戰「高度」為目標的攀岩是最受歡迎的項目之一，而上週末在美上映後勇奪全美新片票房冠軍的電影《墜》（ The Fall）正是以此為題材拍攝而成，不僅由擅長捕捉觀眾恐懼的《深海鯊機》製片團隊精心打造，更網羅《沙贊！眾神之怒》葛莉絲福爾頓、《月光光新慌慌》維吉妮亞嘉娜兩位矚目新星，以及《陰屍路》大反派「尼根」傑佛瑞狄恩摩根參與演出，誓言要重新定義「懼高症」，挑戰觀眾的感官極限。

《墜》編導史考特曼恩和強納森法蘭克表示，在發展劇本的過程中，受到奧斯卡最佳紀錄片《赤手登峰》和《不可能的任務：鬼影行動》中湯姆克魯斯攀爬哈里發塔的橋段啟發，希望深入發掘「墜落」和「高度」給人帶來的心理恐懼。為了尋找故事的舞台兩人煞費苦心，最後找到了1個可以讓人受困的終極地點──坐落於加州沙漠中的B67電視塔。B67電視塔高達2000英尺（約610公尺），高度超越台北101（508公尺），讓2人不禁驚嘆，「我們很訝異現實生活中存在著這樣的東西，當你從底部往上看的時候，這座塔彷彿直達雲層，伸向了無限，可說是個建築奇蹟。」

導演史考特曼恩透露，《墜》從構思開始就是一部為大銀幕而生的電影，他表示，「我想做一部具有真正潛力的電影，《墜》將與我過去的作品截然不同，這部電影將對觀眾的戲院體驗產生不小的衝擊！」曾經打造過《深海鯊機》的製片詹姆斯哈里斯也表示，「《墜》將帶來一種全新的獨特體驗，觀眾必須在戲院才能感受的到。」他補充道，「《墜》就像遊樂場中的遊樂設施一樣，懼高症是人類最大的恐懼之一，而這部電影會將它放大到極致，帶來一種震撼視覺的奇觀體驗！」

日前電影海報和預告曝光，由預告中可得知，2名熱愛攀岩運動的好友貝琪和杭特，為了擺脫一場死亡意外造成的內心陰影，決定徒手攀上一座位於加州沙漠、610公尺高的廢棄電視塔，沒想到在她們攀上頂端後，梯子便意外脫落，兩人因此受困於塔頂平台，在手機訊號不通的狀況下，2人必須設法離開，否則只有死路一條。預告一出爐後，隨即引發網友熱議，紛紛留言表示，「光看預告就腿軟了」、「在戲院看肯定當場嚇尿懼高症發作」。《墜》將於9月16日在台上映。