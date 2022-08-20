文化部規劃國家漫畫博物館選址於台中市，台中市長盧秀燕今（20）日指行政院似乎有意見，打槍文化部，並呼籲行政院要尊重文化部的選擇。對此文化部長李永得回應：「盧市長發言與事實不符」，請台中市政府檢討為何未能積極協調兩處場址取得並點交予文化部，以致漫博館整體規劃至今無法具體落實。

文化部表示，於2020年擇定台中市政府所提7建議場地中的「帝國製糖廠台中營業所」及「新民街倉庫群」等2處，為國家漫畫博物館設置地點，主要考量場地適宜，且台中市政府聲稱兩處皆可順利取得使用。但待擇定後，台中市政府卻表示，「帝國製糖廠台中營業所」尚有委外合約，須至2024年始能交由文化部運用；「新民街倉庫群」則因產權問題，移交時程遲未能定案。

文化部表示，經審慎評估後，擴大以國家動漫博物館方向，採一核心多據點模式，規劃以動漫內容為核心，串連「帝國製糖廠台中營業所」、文化部台中文資園區，以及國立台灣歷史博物館典藏研究能量等，惟主要場址仍位於台中市。