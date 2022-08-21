紐約洋基21日派出王牌投手寇爾（Gerrit Cole）卻無法挽回頹勢，遭到藍鳥5比2擊敗，眼看就要遭到藍鳥橫掃。進入8月以來洋基僅有4勝14敗，一向好脾氣的總教練布恩（Aaron Boone）賽後在記者會動怒拍桌，他不斷被提出相同的問題，對此他表示：「一句話，我們必須打得更好。好消息是這就在我們面前，我們能夠搞定的。」

此戰是洋基先馳得點，崔文紐（Jose Trevino）、弗羅里爾（Estevan Florial）第2局連續安打得分，但是他們領先兩局之後，寇爾就撐不住了。5局上，藍鳥單局5支安打，其中3支是二壘打，加上四壞保送就是連續6人上壘，一口氣掃下4分。寇爾6局投完退場，本季僅有9勝6敗、自責分率3.41。

The most upset we've seen Aaron Boone in a press conference during his five seasons as Yankees manager



(via @MarlyRiveraESPN) pic.twitter.com/10Sz9bU94w — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) August 20, 2022

雖然比分差距不大，洋基仍無力追趕，除了托瑞斯（Gleyber Torres）第8局的陽春炮，剩餘的比賽沒有再站上得點圈。他們全場9支安打還多過藍鳥的7支，卻無法轉為得分。

布恩說：「如果我們不得分就很難贏球。我回答這個不斷重複的問題：我們會擔心嗎？是的，我會，我們必須做得更好。」洋基不久前還是全聯盟最會得分的球隊，每場可攻下5.3分，但最近12場球僅拿到30分，只剩原先的一半戰力。