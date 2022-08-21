雲林縣口湖鄉蚵寮學堂燒毀，希望義工團助重建。（陳玉釵提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣口湖鄉蚵寮學堂免費課輔班，10餘年來幫助許多弱勢家庭孩子，上個月31日不幸遭祝融肆虐，2層樓屋舍毀於一旦，希望義工團得知後伸出援手，20、21日展開整建，將於28日交屋，蚵寮學堂負責人陳玉釵感謝義工團與各界的幫助，讓偏鄉弱勢孩子的學習不至於中斷。

前蚵寮村長陳玉釵為幫助村內弱勢家庭孩子，2006年開辦免費課輔班，曾一度因經費不足停辦，後在各界支持下復辦，並增建為2層樓教室，目前有30餘名國高、中、小學生，以及30餘名樂齡中心老人家共同使用，火災發生後，不少孩子因晚上沒有地方復習功課傷心落淚，老人家也因無法聚會而顯得心情落寞。

希望義工團得知蚵寮學堂困境伸出援手，到現場勘查後發現學堂被燒得面目全非，1、2樓受損相當嚴重，本月17日先到學堂進行電路整理，20、21日開始施工，動員70餘名人力，預計27日再施工1天，28日便可正式交屋，新屋將採防火建材，讓老人小孩在此活動更安心。

陳玉釵感謝義工團的協助，她說若沒有義工們的相挺，不知道要如何面對孩子與老人家，義工團不僅充滿愛心，效率更是一級棒，只用了3、4個工作天，便將滿目瘡痍的學堂復原，為全村帶來了新希望，也感謝各界捐助冷氣、電腦、桌椅，讓孩子與老人家的學習不至中斷太久。

陳玉釵指出，當初她因為看到晚上9點多，1名阿嬤還在村內四處走動，尋找國小三年級的孫子，她覺得再這樣下去不行，決定開辦課輔班。沿海地區外配相當多，村內年輕父母為了生活，大多出外工作，隔代教養情況非常普遍，單親家庭也不在少數，這些孩子除了學校教育外，更需要額外的課業與生活輔導。