【季容氣象報報】最快今晚升格九號颱風"馬鞍" 預計通過巴士海峽│中視晨間氣象 20220822

氣象專家吳德榮表示，目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今將發展成今年第9號颱風馬鞍，未來是否發布警報，仍需再觀察1天，但周三、四會有較大雨勢，周五至下周日的水氣也會變多，氣溫會略微下降。氣象達人彭啟明也說，輕颱馬鞍是否有機會接近巴士海峽，擦邊海上警戒區仍有待觀察，不過周二、三受外圍環流逐漸接近，東南部水氣轉多。

吳德榮今（22）日於《三立準氣象‧老大洩天機》專欄指出，呂宋島東方的熱帶低壓今將發展成輕颱馬鞍，未來朝西北西擦過呂宋島東北端、東沙島附近，再撲向廣東。其預估路徑70% 的機率範圍，最右側通過台灣南端近海，最左側則通過呂宋島。

左圖為中央氣象局路徑潛勢預測圖，右圖是馬鞍颱風暴風圈侵襲機率圖。（圖／翻攝自三立準氣象‧老大洩天機）

吳德榮說，根據最新暴風圈侵襲機率圖顯示，馬鞍的暴風圈進入台灣鄰近100公里海域的機率約10至20%，機率雖不高，但科學上仍無法完全排除，要不要發布警報？再多一天觀察是必要的。另外，日本東南方海面有另一熱帶低壓發展中，向北移動，無侵台疑慮，兩者相距遙遠，沒有雙颱效應。

馬鞍颱風各國模擬路徑圖。（圖／翻攝自typhoon2000）

吳德榮說，周三、四（24、25日）受馬鞍颱風外圍環流影響，周三東半部及南部降雨明顯，中部、北部仍晴朗偏熱，偶有局部短暫陣雨的機率；周四東半部及南部有局部陣雨，北部、中部亦有局部陣雨或雷雨。吳德榮也表示，周三、四會有較大雨勢，氣溫也會略微下降，周五至下周日（26至28日）水氣變多，大氣不穩定，上半天多雲時晴，午後有局部陣雨或雷雨，仍有較大雨勢，下週日有微弱東北風，北台氣溫略降。

氣溫方面，吳德榮說今、明兩天因乾熱空氣從東海流出，台灣受其邊緣影響，各地為晴朗酷熱的天氣型態，北部及東半部將出現38度以上極端高溫，有挑戰今年最高溫紀錄的機率，提醒民眾外出預防熱傷害。今日各地區氣溫為北部24至38度，中部24至37度，南部23至36度，東部21至39度。