江啟臣去國會外交，在機場巧遇中山國中棒球隊同班機赴美比賽。（江啟臣服務處提供）

江啟臣去國會外交，在機場巧遇中山國中棒球隊同班機赴美比賽。（江啟臣服務處提供）

台中市中山國中棒球隊，今天勇奪世界少棒聯盟(LLB)次青少棒錦標賽冠軍。立委江啟臣於臉書發文祝賀。江啟臣說，今日決賽中，中華隊對陣地主美國隊，仍憑藉兇猛打擊火力與強勁投手壓制，整場比賽攻勢不斷，最終以7：1奪下第40屆世界少棒聯盟（LLB）次青少棒錦標賽冠軍。不但是過去11屆來中華隊第8度奪冠，更是中山國中繼2014年、2015年後，第3度取得冠軍。

江啟臣指出，台中市中山國中棒球隊，今年代表台灣、亞太區前往2022年世界次青少棒錦標賽世界賽。儘管長途跋涉舟車勞頓，中山國中卻依然保持強烈的求勝意志，在前四戰的比賽中，不僅場場得分達到雙位數，更是連續四戰完封對手，取得國際組冠軍。

江啟臣表示，他曾在先前訪美的班機上，碰到代表台灣出國比賽的中山國中棒球隊，除給中華小將們加油打氣，更是彼此砥礪，在各自的崗位上勇敢前進，一起為台灣爭取榮譽。

江啟臣強調，當時同班飛機上也遇到將前往威廉波特的中華代表隊，是來自台北市的福林國小少棒隊，也是台灣在睽違七年後再度前往LLB世界少棒錦標賽的球隊。在首場比賽中，福林國小以2：0完封義大利，後續還有多場硬仗，提醒球迷朋友們注意轉播時間，一起為中華小將加油。