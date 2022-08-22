受到疫情持續衝擊，民眾減少捐血活動，讓血庫大出現大缺口，高雄捐血中心自5月以來血庫存量持續低迷，透過假日的大型捐血活動後，血庫存量依舊不足。國興集團董事長林桂添祭出在高屏地區捐血站／室捐血，就送薑母鴨料理包或鹿茸冬蟲燉烏骨雞湯料理包，捐250cc送1份、500cc贈2份，希望民眾一起投入解血荒的義舉。

透過不同大型活動的舉辦，希望民眾能挽袖捐血，來彌補疫情衝擊以來血庫的缺口，但高雄捐血中心企畫課課長楊贛屏表示，原本經過周六、周日大型捐血活動後，正常周一血液庫存量應該可達9至10天（約11000袋），但今（22日）一早庫存量僅有7.8天(8985袋)，大約還有約2000袋的缺口。

林桂添知情後聯絡捐血中心，決定祭出捐血回饋，從8月22日至8月26日，只要在高屏地區捐血站／室捐血，就送薑母鴨料理包或鹿茸冬蟲燉烏骨雞湯料理包，250cc送１份、500cc贈２份，希望民眾能踴躍響應挽袖捐血的活動。

目前因為血液庫存嚴重不足，已經嚴重影響第一線醫療用血的使用，捐血中心呼籲民眾只要身體健康，一周內沒有感冒、吃藥、打針等不適症狀、縱使COVID-19確診，只要康復14天後也可捐血，急需大家「挽袖捐血」，以緩解近期缺血的危機。

高雄市捐血中心挽袖捐血