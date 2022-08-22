時序進入新的一周，每個人運勢也將出現轉變，日本網站「ananweb」以生肖與血型組合分析，指出O型的生肖豬、A型的生肖羊、B型的生肖猴、O型的生肖牛、B型的生肖蛇本周財運極佳，尤其B型的生肖蛇將有奇蹟般的好運降臨，如樂透中大獎、掌握財富密碼等，有望藉此開拓美好未來。

TOP5：O型的生肖豬

雖然有很多願望想實踐，但不論是想賺錢還是想省錢都建議先暫緩，本周更適合把錢財花在學習上，先思考自己追求的目標為何，再透過課程或網路影片學習相關資訊，一步步朝理想邁進。

不過每個人的做法各有不同，切記不可太過拘泥他人做法，按照自己的步調去做才是成功的關鍵。若要花大錢買東西，或簽訂重要合約等，選在星期一（22日）和星期五（26日）最適合。

TOP4：A型的生肖羊

本周好運關鍵為「剩下的東西」，例如在店家關門前的30分鐘去買東西，或等待自己中意的商品打折等，不僅可以提升自己的好運，還有機會找到更划算、更漂亮的寶藏。本周有空時也可以整理一下發票明細，過程中可能發現錯誤，進而產生能讓財運上升的想法，帶來意想不到的好處。

TOP3：B型的生肖猴

本周想累積財福就待在家裡吧！像是親自下廚、組裝傢俱等，不僅能省下餐費，還能讓居家環境變得更舒適；想喝茶或咖啡就在家自己泡，並裝在隨身水壺中，方便飲用之餘，也可以預防浪費。另外周末可能會有令你感到驚喜的禮物送上門。

TOP2：O型的生肖牛

本周像是領到意外的獎金，或過去借出去的錢連本帶利歸還等驚喜不斷，這些錢與其全部存起來，不如留一些拿去花，為夏天製造一些美好回憶。除此之外本周抽獎運大好，可以去買樂透試試手氣。

TOP1：B型的生肖蛇

用錢謹慎的你，本周可以期待奇蹟般的好運降臨在自己身上，例如掌握到對生涯有幫助的財富密碼，或買樂透中大獎等，只要勇往直前、努力不懈，就能荷包滿滿、知名度大開。

另外仔細觀察身邊較富有的朋友，從中了解對方的行為模式和心態，能幫助你了解致富祕訣，藉此開拓更美好的未來。