王品集團旗下零售品牌「王品嚴選」去年首度加入中秋燒肉組戰局，王品瘋美食購物網短短6天內限量500組完售，銷售成績不俗，看好烤肉商機，今年目標業績翻倍、銷量三倍成長。

王品嚴選整合集團採購肉品、海鮮優勢，推出千元有找、海陸雙饗等4款中秋燒肉組，打入7-ELEVEN、foodpanda、MOMO購物網等5大通路，不論到巷口超商訂購、外送隨點即送或24小時宅配到家都超方便。

王品表示，7-ELEVEN獨家販售的「王品嚴選-海陸雙饗燒烤宴」，包含濕式熟成後多汁肉甜的紐西蘭熟成肋眼牛排，燒烤必備的美國Choice牛五花與豬梅花，以及兩款捕撈後急速鮮凍的台灣甜白蝦、阿根廷野生魷魚，預購價只要999元，全台限量兩千組，6500家7-ELEVEN都能訂購。

美廉社、foodpanda販售的「王品嚴選-重磅肉多多燒烤組」，集合三種Choice級美國牛部位，有肉質軟嫩、油花均勻的肋眼牛排，厚薄適中的牛五花與口感Q軟的嫩肩角切牛，搭配1.2公分厚切戰斧豬排與台灣梅花豬，5款肉品總重約1公斤，優惠價1199元，相當超值。

另有兩款組合上架王品瘋美食購物網、MOMO購物網，「王品嚴選-經典全牛燒烤宴」集合購物網上最熱銷的6款牛肉，紐西蘭草飼老饕牛舌、美國Choice肋眼牛排、帶骨牛小排、牛板腱燒、嫩肩角切牛、牛五花，原價2025元，79折優惠價1599元。

「王品嚴選-豪華日本A5和牛海鮮燒烤宴」祭出頂級和牛吸客，選用日本鹿兒島A5黑毛和牛，粉嫩肉片密布大理石紋油花，入口瞬間在舌尖融化，提供霜降、板腱兩種部位，搭配美國肋眼牛排等4款肉品，與北海道生食級干貝、頂級活凍黑虎蝦，奢華組合原價3880元，77折優惠價2999元。