搶攻中秋烤肉商機，台北國泰萬怡酒店14樓的Drift Lounge & Bar於9月9日與10日連續兩日推出「秋享。高空燒烤饗宴」活動，每晚7點至10點、每場限量80位，提供饕客們中秋佳節邀伙聚餐的美味選擇，用餐空間從現代摩登的室內延伸至可遠眺遼闊市景的戶外露臺，饕客們在都市高空秘境飽覽星空美景，還能無限暢饗各式豐盛海陸燒烤美饌及精選飲品。每位原價1,980元起，服務費另計，8月31日前KLOOK線上預訂享獨家早鳥優惠1,780元。

甫開幕被譽為「城市裡的高空新角落」，台北國泰萬怡酒店Drift Lounge & Bar近日回歸，迎來今年首場節日活動，於中秋周末二日舉辦「秋享。高空燒烤饗宴，廚藝團隊精選各式經典海陸燒烤自助美饌，搭配各式特製烤醬配料，包含燒烤人氣王的「香蒜烤生蠔」、香魚、印度烤肉串及多樣鮮蔬，另有現切現嚐的「美國沙朗牛」、「美式燒烤豬肋排」等，更準備了精緻熱鍋菜，例如：韓式石盤烤肉、唐揚軟炸雞、法式摩卡淡菜、黃金鮭魚炒飯等豐富菜色，而適合夏天的「清涼海鮮吧」供應著熟白蝦、螃蟹、象拔蚌等海鮮控喜愛的料理，清爽沙拉冷菜區，廣受好評的「炙燒雞胸凱薩沙拉」、「紫茄田樂燒」、「重慶香辣口水雞」及「陝西黃瓜涼皮」等開胃菜應有盡有，精緻湯品、甜點及水果也不可或缺，不僅如此，泰國冠軍精釀啤酒「滿月精釀啤酒」、各式啤酒、雞尾酒、果汁飲料均可無限暢飲，一邊遠眺城市迷人天際線一邊享用精緻美味佳餚，讓大人小孩感受不一樣的中秋歡樂氛圍。

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