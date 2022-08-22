男星林志穎上月22日發生嚴重的自撞車禍，臉和肩膀有多處骨折，經由手術治療後，轉入普通病房休養，老婆陳若儀最近也PO病床牽手照更新現況；未料今（22日）港媒指出林志穎開完顏面手術後惡化，現階段只能仰賴鼻胃管進食，對此林志穎所屬吉米工作室稍早發表意見。

根據港媒《東方日報》報導，林志穎術後恢復情況惡化，因用鈦金屬固定顏面骨骼，沒辦法開口吃飯，只能暫時靠鼻胃管進食。

林志穎所屬吉米工作室稍早回應傳聞，簡單地表示：「謝謝關心，目前休養中，暫時先不回應。」

林志穎上月底出車禍後，胞弟林志鑫和經紀人有開一場記者會公開說明，但為了保護隱私，沒有多談手術內容和他的傷況；不過有眼尖網友發現，林志穎本月7日悄悄現身微博粉絲群簽到，後來的幾天也不時上線，被外界解讀是林志穎低調報平安。

而林志穎的太太陳若儀，16日也在IG限時動態曬出在病床旁緊牽林志穎的照片，吐煎熬的心聲：「挺過風雨，終究會看見曙光」，只見林志穎穿著病人服，手肘窩處蓋著紗布，雖沒拍到臉部，但被解讀為暗示林志穎逐漸好轉。