選議題表態？台南市安南區今(22日)傳出殺警案震驚社會，兩名員警疑在追查竊盜通緝犯時遭受攻擊，不幸雙雙殉職；對此，包括立法院長游錫堃、內政部長徐國勇等都說出「要判死刑」、「大膽用槍」等重話。總統蔡英文也發文表達哀慟不捨之意，但PTT鄉民質疑她遇到這種事才出面，對柬埔寨被拐賣的台灣人性命卻不聞不問，酸說：「不捨選情」、「有死刑再叫我」。

台南安南區北汕尾三路22日驚傳兇殺，有兩名員警疑似在追查竊盜通緝犯時遭受攻擊，雙雙失去生命跡象，其中一人甚至遭割頸20公分，兩名員警經緊急搶救仍宣告不治。對此，總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文聞訊後深感哀慟不捨，指示行政院蘇貞昌院長督導中央與地方警政單位，強力查緝嫌犯到案。

蔡英文在臉書表達哀悼：「今天下午，台南市兩位警察同仁遭害不幸殉職，我已經指示行政院蘇貞昌院長督導中央與地方警政單位，強力查緝嫌犯到案，並指示內政部長徐國勇、警政署長黃明昭南下坐鎮指揮，務必在最短時間逮捕嫌犯、繩之以法。對於此不幸消息，我深感哀慟不捨。我要求警政署，全力協助家屬處理後續事宜。」

PTT鄉民對此則表示：「這還要你下令？」、「你不下令才是新聞」、「然後呢？派人權律師救他們嗎」、「司改萬歲」、「下令就抓得到哦」、「先下令修法吧」、「下令3分鐘找到」、「講點有意義的好嗎」、「定稿又拿出來用了」、「台南出事這次終於不神隱了」、「社會安全網不知怎越補越大呢」、「選舉重要」、「妳的垃圾司法改革在最快的時間放他出來」、「每次都不捨、下令」、「蔡英文可以指示內政部」。

還有人酸，「選舉到了」、「不捨警員X，不捨選情O」、「不就是妳們搞出來的破網跟司改嗎」、「醒囉？啊對耶要選舉了」、「選舉到了，人命終於比較重要是吧」、「上次的鐵路警察，還不是輕放」、「先執行死刑吧」、「柬埔寨事件一句話不講，現在馬上出來」、「作秀時間」、「今天公祭明天就忘記啦」、「因為疫情死掉的千人有關心嗎？」、「好了啦」、「又不會死刑」、「妳先執行死刑再說」、「可教化，免死刑，謝謝」。