營養午餐該補助多少錢的問題，最近在台中吵得沸沸揚揚，市議員段緯宇22日質詢指出，市府補助營養午餐水果10元，但學校午餐提供的水果品質仍不好。他拿起1根細小的香蕉說，學生只能吃到「香蕉的孫子」，呼籲市府儘速推動營養午餐全面免費，控管質量。

段緯宇表示，他推動營養午餐免費政策已經許久，市府每次都推說經費膨大，台中市目前補助國中小學的營養午餐，包括中央與市府的經費共約11億元，若市府再增加編列20億元，就能讓學童免費享用午餐，以台中市的稅收來看應非負擔不起。

段緯宇接著說，目前市府加碼補助學生午餐的水果每人10元，但10元到底能吃到什麼？他拿出1根細小的香蕉說，10元水果只吃得到「香蕉的孫子」，有時則是1顆小小的蘋果，這種補助沒意義，不如全面擴大全額補助營養午餐。

教育局表示，為了確保學童營養午餐的水果品質，市府自籌經費約8600萬，補助每名學生每周10元午餐水果，且在契約中明定應優先使用在地優良水果，若有品質不佳的情況，將依契約辦理。至於全額補助營養午餐的問題，教育局長楊振昇說，因涉及經費，仍在評估中。