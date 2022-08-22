今不如昔！柬埔寨人蛇集團拐賣台灣年輕人亂象猖獗，引發民眾質疑政府外交、警政體系躺平無作為，適逢此時又傳出NCC推《數位中介服務法》草案，更引來民怨反彈戕害言論自由。前總統馬英九近日受訪時表示，民進黨提出這種傷害言論自由的法案，應該要好好檢討；PTT鄉民則不禁「懷念」起馬英九執政時期的民主、自由，直呼：「懷念馬總統時代」、「馬英九才是真正落實民主精神的總統」、「馬英九時期言論是最自由的」。

對於近日引發熱議的《數位中介法》草案，馬英九表示有報載指出，行政院長蘇貞昌已暫緩此法，若不停止只會妨害言論自由，並說民進黨自稱重視言論自由，卻提出這種嚴重傷害的法案，他強調民進黨應該要好好檢討。

另外，針對仍有許多國人受困在柬埔寨，馬英九也怒批政府營救的動作太慢、速度太慢，又推卸責任，更是需要深自檢討，並補述自己總統任內也曾發生過類似情況，但他很快與大陸合作，抓了當時在東南亞國家的100多名不肖分子，強調「這是做得到的，只是看要不要做而已」。

PTT鄉民表示：「馬英九真的溫良恭儉讓，當初整天罵他都沒事」、「以前各種改圖也沒怎樣」、「民進黨只有選差才會檢討」、「懷念馬囧時期的言論自由」、「馬英九時代真的是言論自由，怎樣罵都不會300萬」、「懷念馬總統時代」、「反觀」、「馬英九比蔡英文民主多了」、「老馬有沒有打算再選一次」、「講到執政，我實在不覺得馬有比蔡爛ㄟ」。

也有不少人說，「馬英九時代真的比蔡英文時代自由多了」、「馬英九回來選吧，我投你一票」、「現在蔡英文時代政府動不動就告人民」、「ee沒執政前，我完全不知道馬的好」、「馬英九時期言論是最自由的」、「民進黨根本是一群打著民主的騙子」、「現在蔡英文竟然要開始破壞民主制度」、「馬英九才是真正落實民主精神的總統」、「以前怎麼罵馬囧都可以，反觀」、「馬執政時期我罵他都不需要斟酌字句」、「馬囧執政八年是言論最自由的時代」。