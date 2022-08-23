敷衍是生活中常常會遇到的一個行為，尤其是面對不喜歡的人事物，或不感興趣的話題，多數人都會選擇敷衍了事，命理專欄《旺好運》就分享，水瓶座、處女座、雙子座都很愛敷衍別人，尤其雙子座，雖然擅長社交，卻經常為了圓謊而開啟敷衍模式，讓人覺得說話很不算話。

第三名：水瓶座

水瓶座天生帶有一點傲氣，而且頭腦靈活，小聰明特別多，他們認為自己是獨一無二的存在，也非常做自己，對很多事情更是毫不在意，因此對自己不看重的事物，他們都會用敷衍的心態去面對。

第二名：處女座

處女座通常不太會敷衍別人，除非他們感覺到壓力，因為他們對於很多事情都太過於要求，若發現自己做不到，旁人卻又一直提醒或提出要求，那他們就會開啟敷衍模式，盡可能逃避現實。

第一名：雙子座

雙子座雖然非常會社交，卻經常誇大事實或撒謊來營造話題，等到後續又再被其他人提及，他們就會敷衍面對，讓人覺得說話很不算話之外，對他們的印象也會大打折扣。