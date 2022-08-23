人與人的相處一直是社會中相當重要的事情，如何維持自己的人脈，並在社交場合中與他人對談，是我們必須學習的，然而維持情感看似困難，不過有3星座的朋友卻非常惜情，他們對待認識越久的朋友會越用心，長情的性格也讓他們周圍的親友都感受到滿滿的愛意，大家一起來看看上榜的有哪些星座吧！

金牛座

金牛座的朋友們非常重感情，他們的心思相當細膩，因此對待認識越久的好友他們會越真心，反之金牛座們很難主動認識完全不熟的人，然而看似慢熱的金牛座其實相當會照顧周圍的親友，只不過細心和真心的一面僅有關係最緊密的人才能知曉，大家要越認識金牛座、越進入他們的內心，才能感受到他們的長情。

天秤座

天秤座們念舊又珍惜多年好友。(圖/翻攝自觸mii)

天秤座的朋友們對待感情相當念舊，他們的身邊總是存在著最初認識的少數人，而這是因為天秤座們非常珍惜得來不易的緣分，面對真心相待他們的朋友，天秤座們會把對方牢牢的放在心上，並珍惜與對方的感情，且他們也相當希望能與他人建立長久關係，因此做為天秤座的摯友，他們認識你們越久，便會對你們越好。

水瓶座

水瓶座相當珍惜多年的感情。(圖/翻攝自觸mii)

水瓶座的大家在感情方面的流動性強，他們身邊來來去去的人不少，不過水瓶座們其實特別在乎認識久的好友，這是因為能與水瓶座維持堅定的感情不易，因此他們在與多年摯友或戀人相處時，往往會展現最真實的一面，只要對水瓶好，水瓶座們就會將最好的一切都給你，努力珍惜的心也讓周圍的親友們非常感動。