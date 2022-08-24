大家在成長的過程中會慢慢變得世故，逐漸了解了社會的黑暗面後，對待他人也會開始有所防範，甚至帶著懷疑的眼光看待事物，然而有3個星座的朋友卻並非如此，他們對待事物都抱持著善意的眼光，希望能以純真善良的性格去面對世界，且他們也願意相信這個世界是多彩和充滿期待的，大家一起來看看有哪些星座上榜吧！

牡羊座

牡羊座願意在浮躁的環境中保持純真。(圖/翻攝自觸mii)

牡羊座朋友們的性格本就單純懵懂，他們對待身邊種人總是將自己的想法直白陳述，並不會耍過多的心機，然而這樣的性格在外人看來或許不好，但是對牡羊座來說，他們願意在這複雜的世界中保有一絲善意，保有自己純真的心使牡羊座成為人世間的一股清流，讓大家在這個社會中還能感受到最純粹的善良。

雙魚座

雙魚座希望自己的世界永遠多彩快樂。(圖/翻攝自觸mii)

雙魚座的朋友們相當簡樸且心思單純，若是親友們隨便以一個極不可能發生的謊言來騙他們，雙魚座們也會傻傻的上鉤被騙，然而這並不是因為他們愚笨，而是因為雙魚座們太過單純善良，只要是親近的人所說的話，他們都會一概聽進去並相信，對於雙魚座來說，即便知道世界並非美好單純，但是他們卻願意相信在自己的世界中，一切都如童話般多采多姿。

水瓶座

水瓶座希望世界更簡單因此保有純粹。(圖/翻攝自觸mii)

水瓶座的大家在成長過程或許常常聽到大家要自己長大，面對世界要有所戒心和警戒，不過水瓶座們卻還是或維持著自己如孩子般的善良，他們並非無心機，而是希望以簡單的角度看世界，也希望自己的生活能變得更單純，因此水瓶座周圍的親友們總是能感受到他們的淡泊，而他們也盼望自己能在這個複雜的社會中，保有著一絲純粹的善意。