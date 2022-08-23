國民黨高雄市長參選人柯志恩。（圖／取自柯志恩IG）

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨日（22）專程以個人身分來到三民區吉林夜市，一身便服的她自掏腰包品嚐在地小吃，與民眾站在一起等紅綠燈、渴了就喝起珍珠手搖飲，以走進「高雄人日常」、有別傳統掃街拜票形式，獲得大批網友盛讚，直呼柯「很勇敢」，更有人認為柯繼續努力奮戰，說不定有機會再翻轉高雄。

柯志恩昨日在IG發文表示，她來到三民區的吉林夜市，感受夏夜晚風，品嚐美味小吃，繼續走進市民朋友的日常。

柯志恩隨文附上6張照片，她穿著灰色居家短袖T恤、淺藍色牛仔褲，並未穿上選舉背心也沒在身上貼任何識別物，以個人身分、最輕鬆姿態逛夜市。照片包括她與民眾站在一起等待斑馬線紅綠燈、她在人龍與車陣中等待著小吃、她從包包中拿出皮夾掏零錢購買地瓜球、途中累了就暫時摘下口罩喝一口珍珠手搖飲，還有她去刨冰店品嚐冰品獲邀在牆壁上簽名，以及意外被民眾認出要求在手機背殼上簽名。

國民黨高雄市長參選人柯志恩。（圖／取自柯志恩IG）

國民黨高雄市長參選人柯志恩。（圖／取自柯志恩IG）

此文獲得大批網友按讚，紛紛留言：「很勇敢」、「明知不可而為之，妳這份勇氣，繼續努力奮戰下去，說不定真能再度翻轉高雄」、「沒有掃街隊伍，沒有宣傳背心，真正的走入民間，我看得很感動」、「曾幾何時，最輕鬆的姿態成了最難能可貴的事？」「下次妳再來就穿競選服繡上名字，告訴大家選我就對了，然後一群人被感化，妳就當選了」、「辛苦了，妳一直很努力」、「市長好，希望能在家裡的附近遇到妳」。