台南昨（22）日發生殺警案震驚全台，凶嫌林信吾殘忍殺害2員警，逃亡17小時，於今（23）日凌晨4時許在新竹落網。其中殉職員警曹瑞傑的叔叔悲痛地說，一直把曹傑瑞當作自己兒子般，摸著曹瑞傑的遺體時感受到體溫由溫變冷，心痛地說不出話，悲喊「好好安心離開，別回頭」。

曹瑞傑叔叔於臉書難過發文直呼：「你好好安心離開，別回頭、別怨恨、更別捨不得! 因為我們是曹家一家人，一直以你為榮的曹家人! 好走~ 瑞傑! 我帥氣的兒」。（圖／翻攝自臉書）

曹瑞傑的叔叔心碎發文，「8/22今天的你特別不尊重我，竟然躺在病床叫你不應、推你不回，我不想這麼快就面對這個現實，我一直叫你一直叫你一直叫著你！你不是一直說很尊重我這個叔叔的嗎？現在你卻拗脾氣就是不回應我」。

叔叔說，瑞傑如同他的兒子，撫摸著曹瑞傑的臉時，能感覺曹的體溫由溫變冷，翻轉身體替其換衣服時，失溫的遺體則逐漸僵硬，悲情要曹別再開玩笑，「 心痛到糾結說不出話來的我！」叔叔也說，他告訴曹瑞傑別害怕，他會和家人們說好，收起悲傷，讓曹瑞傑笑著看著家人們，希望瑞傑能放心離開，別回頭、別怨恨、更別捨不得，曹家將會一直以瑞傑為榮。