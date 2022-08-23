張菲親赴余苑綺追思會場，向家屬表達哀悼之意。（圖／粘耿豪攝）

赴靈堂安慰余天、李亞萍 白冰冰含淚喊：我最懂這種心情

資深藝人、立委余天與李亞萍的二女兒余苑綺勇敢抗癌8年，21日仍不敵病魔辭世，享年39歲。與余天有數十年深厚交情的「綜藝大哥大」張菲23日下午2點多親赴余苑綺追思會場向家屬表達哀悼之意。演藝圈大姊大白冰冰也在下午2點40分左右親至靈堂安慰家屬。白冰冰進靈堂前難過表示，余苑綺很勇敢撐8年，「有時候母愛的偉大，會讓她更勇敢撐著，聽到消息還是覺得很突然」，曾經歷喪女之痛的她，一句「最理解這種心情的是我吧！」令人又為之鼻酸。

白冰冰說，本來第一時間就想來關心余天家人，但他們一定很慌亂不會想接電話，所以等到今天靈堂開放才來，現在主要來看的是還在的人，「活著的人年紀都大了」。白冰冰透露，余天大哥年輕的時候就有僵直性脊椎炎，非常擔心他的身體健康，希望他要好保重，「這時候講什麼都是多餘的，現在孩子不在，但他還有子女及孫子，責任沒有少，亞萍也真的很辛苦。」

她說，「余天一輩子算命苦，年輕時很紅，就扛起一家人，他這麼愛子女，女兒離開也帶給他很多傷痛」。她說余天年輕時有僵直性脊椎炎，如果不是很硬挺，也會有一些器官受影響，加上他的運動少，現在也沒心情保養 當然擔心他，現在心情很重要，目前大家都關心，他可能一時恍恍惚惚，可能半年後回歸正常，挫折思念會上來，熬的日子會很久，希望他身體健康要注意，加油！」

行政院長蘇貞昌在下午2點53分親赴靈堂弔唁，民進黨台北市長參選人陳時中以及余天立法院同僚羅致政也都前來安慰家屬。